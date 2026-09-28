Bolu Gerede'de itfaiye personeli İtfaiye Haftası'nı Başkan Allar'la kutladı

Bolu Gerede'de itfaiye personeli İtfaiye Haftası'nı Başkan Allar'la kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun Gerede ilçesinde İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğünde program düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Allar, programda personelle bir araya gelerek ekiplerin haftasını kutladı ve hazırlanan pastayı ekiplerle kesti.
Bolu'nun Gerede ilçesinde İtfaiye Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Belediye Başkanı Mustafa Allar, İtfaiye Müdürlüğünde düzenlenen programda personelle bir araya gelerek, ekiplerin İtfaiye Haftası'nı kutladı.
Personele görevlerinde başarılar dileyen Allar, hazırlanan pastayı ekiplerle kesti.
Program, günün anısına fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Kaynak: AA