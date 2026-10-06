Bolu Gerede'de hırsızlıktan 5 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bolu Gerede'de hırsızlıktan 5 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun Gerede ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, panayır alanında yakaladığı hükümlüyü işlemlerinin ardından cezaevine teslim etti.
Bolu'nun Gerede ilçesinde hakkında 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.S'yi panayır alanında yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.?????
Kaynak: AA