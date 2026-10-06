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Bolu Gerede'de hırsızlıktan 5 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Bolu Gerede'de hırsızlıktan 5 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Bolu'nun Gerede ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, panayır alanında yakaladığı hükümlüyü işlemlerinin ardından cezaevine teslim etti.

Bolu'nun Gerede ilçesinde hakkında 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.S'yi panayır alanında yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.?????

Kaynak: AA
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