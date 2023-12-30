Bolu Gerede'de 3 Katlı Evde Yangın Çıktı
Bolu'nun Gerede ilçesinde, Elören köyünde Musa Ünal'a ait 3 katlı boş evde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.
Bolu'nun Gerede ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Elören köyünde Musa Ünal'a ait 3 katlı boş evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilen yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.