Haberler

Bolu'da Orman, Baraj ve Toplumsal Yatırımlar İncelendi

Bolu'da Orman, Baraj ve Toplumsal Yatırımlar İncelendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da devam eden orman yatırımları incelendi.

Bolu'da devam eden orman yatırımları incelendi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Orman Genel Müdürlüğü Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Ergene, bölge müdürlüğünü ziyaret etti.

Burada yatırımları inceleyen Ergene'ye Toprak Muhafaza ve Mera Islahı Şube Müdürü Yaşar Sönmez, Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz Yıldız, şube müdürü Hüseyin Şahiner, etüt proje başmühendisi Yüksel Özcan ve personel eşlik etti.

Programda, projelerin mevcut durumları ve ilerleme süreçleri ile gelecek yıllarda yatırım programına alınması planlanan sahalar denetlendi.

DSİ yetkilileri Tekke Barajı inşaatını inceledi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Dinçer Aydoğan ile 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde yapımı süren Tekke Barajı inşaatında incelemede bulundu.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Aydoğan ve Yaroğlu, teknik heyetle Tekke Barajı inşaatını gezdi.

İncelemede, çalışmaların mevcut durumu ve sahadaki imalatlar hakkında teknik ekipten bilgi alınarak, değerlendirmeler yapıldı.

Kıbrıscık'ta kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda seminer verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Kıbrıscık ilçesinde görev yapan kamu personeline kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda seminer düzenlendi.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, psikolog Seçil Öztürk tarafından verilen seminerde, kadına yönelik şiddetin tanımı, türleri, bireysel ve toplumsal etkileri ile yaygınlığı anlatıldı.

Faaliyette, bu konuda geliştirilen politika ve mevzuatın yanı sıra kurumsal hizmet birimleri, şiddetle mücadelede kamu kurumlarının rolü ve kurumlar arası işbirliğinin önemi ele alındı.

Kaynak: AA
DEM Parti heyeti Erdoğan'la görüşmek için Külliye'de! Demirtaş dahil masada 5 konu var

DEM heyeti Erdoğan'la görüşmek için Külliye'de! Demirtaş dahil...
Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması

Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti! Ünlü iş adamı da aralarında

Süleymancılar operasyonunda ünlü markanın sahibi de gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye'ye iade edildi

Kırmızı bültenle aranan iki elebaşı Türkiye'ye iade edildi
Osimhen için 130 milyon Euroluk inanılmaz teklif! Galatasaray kararını anında verdi

Osimhen için inanılmaz teklif! Galatasaray kararını anında verdi
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede
Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak

Türkiye'nin gözünü çevirdiği maça gidiyorlar! Nedeni de belli

Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu? Kızı açıkladı!

Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu? Kızı açıkladı!
Trafikte tartıştığı kadına 'Sen eskortsun' deyince olanlar oldu

Tartıştığı kadına "Sen eskortsun" deyince olanlar oldu
Damat, nikah töreninde başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı

Damat, nikahta başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı