Yeniçağa'da Anneler Günü coşkusu

Yeniçağa Nene Hatun Anaokulu'nda Anneler Günü etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, öğrenciler anneleriyle okul bahçesinde bez çanta boyadı.

"Aile Yılı" kapsamında planlanan etkinlikte çocuklar, anneleriyle hem eğlendi hem de kaliteli zaman geçirme fırsatı buldu. Etkinlik boyunca hazırlanan Anneler Günü panosu ile öğrencilerin anneleri için yaptığı resimler bahçedeki ağaçlara asılarak günün anlam ve önemine uygun atmosfer oluşturuldu.

Velilerin ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Dörtdivan'daki kurban pazarında hareketlilik yaşanıyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Dörtdivan ilçesine kurulan hayvan pazarlarında kurbanlarını erken almak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Hayvan pazarına gelen vatandaşlar, beğendikleri kurbanlıkları alabilmek için pazarlık yaptı.

Dörtdivan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne bağlı veteriner ekipleri ise hayvanların sağlıklı olup olmadığını ve küpe numaralarını kontrol etti.

Hayırsever iş insanı Yaşar Çelik vefatının 7. yılında anıldı

Bolu'da ve Yeniçağ ilçesinde sağlık ve eğitim kurumlarına yaptığı hayırlarla vatandaşların sevgisini kazanan iş insanı Yaşar Çelik için vefatının 7. yılında anma programı düzenlendi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen törene, Yeniçağa Kaymakamı Fatih Kurt, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, BAİBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaya Yıldız, Yeniçağa eski Belediye Başkanı ve Yaşar Çelik'in torunu Ahmet Kızıltan, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programı, protokol konuşmalarının ardından Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu'nda fidan dikimiyle devam etti.

Anma programı, Yaşar Çelik'in kabri ziyaret edilerek dua edilmesiyle sona erdi.