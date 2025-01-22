Üye Girişi
Haberler
Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi

Bolu'daki yangın faciasında can kaybı sayısı 79'a yükseldi
Trump döneminde Bitcoin ve Altcoinlerde yeni zirveler gelecek mi?

Trump döneminde Bitcoin ve Altcoinlerde yeni zirveler gelecek mi?
Otel yangınına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltına alındı

Otel yangınına ilişkin soruşturma belediye ve itfaiyeye sıçradı
79 kişiyi hayattan koparan yangında çaresizliğin görüntüsü

79 kişiyi hayattan koparan yangında çaresizliğin görüntüsü

Bolu'daki Yangında Hayatını Kaybeden Anne ve Kızı İçin Cenaze Töreni

Bolu'daki Yangında Hayatını Kaybeden Anne ve Kızı İçin Cenaze Töreni
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Müge Turan ve kızı Alya için Sarıyer Kilyos Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Acılı aile, taziyeleri kabul etti.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Müge Turan (46) ile kızı Alya Turan (14) için Sarıyer Kilyos Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenledi.

İkindi vakti yapılan törende acılı baba Tolga Turan, 19 yaşındaki kızı Eylül Turan ve aile yakınları taziyeleri kabul etti.

Vefat eden anne ve kızın akrabaları cenazede ayakta durmakta güçlük çekti.

Müge Turan ve kızı Alya için kılınan namazının ardından cenazeler, defnedilmek üzere Kilyos Mezarlığı'na götürüldü.

Öte yandan Müge Turhan'ın oteldeki yangın sırasında eşini aradığı ve ondan yardım istediği öğrenildi.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel
img

Herkes attığı golden sonraki hareketini konuşuyor
img

Yakınları yangında hayata veda etti
img

Hadise, Ahmet Çakar'ı affetmedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
79 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler: Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var

79 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler
Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti

Kartal, Bilbao'yu sahadan sildi
Kartalkaya'daki faciada tır üzerindeki reklamı nedeniyle tepki çeken şirketten açıklama geldi

Tır üzerindeki reklamla tepki çeken şirket kendini böyle savundu
Zuhal Topal, yangında hayatını kaybeden yakınlarının acısıyla yıkıldı

Yakınları yangında hayata veda etti
Gelir İdaresi'nden sürücülere uyarı: Sakın geçe bırakmayın

Araç sahiplerine uyarı: Sakın geçe bırakmayın
Ümit Özdağ: Eminim Öcalan dün gece daha rahat bir yatakta yatmıştır

Özdağ'dan gece yarısı yeni mesaj! Ses getirecek Öcalan göndermesi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.