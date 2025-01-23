Bolu'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Doğan Ailesi Adana'da Defnedildi

Tayland merkezli bir plastik firmasının Türkiye genel müdürü olarak görev yapan Mert Doğan, yarıyıl tatili için, yaşam koçluğu yapan eşi Duygu, çocukları Mavi ve Doğa Doğan ile birlikte Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gitti. Otelde 21 Ocak gecesi çıkan yangında Doğan ailesi de yaşamlarını yitirdi. İstanbul'da yaşayan Doğan ailesinin, 24 Ocak'ta otelden çıkış yapıp, anne ve babalarını ziyaret için Adana'ya gelmeyi planladıkları öğrenildi.

OĞLUNUN CENAZESİNE SARILIP ÖPTÜ

Otopsi işlemleri tamamlanan Doğan çifti ve çocuklarının cenazeleri, memleketleri Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Havutlu Mahallesi'ne getirildi. Mahalle mezarlığındaki cenazeye ailesi, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik ve vatandaşlar katıldı. Mert Doğan'ın annesi Ersin Doğan tabuttaki oğlunun cenazesine sarılıp, başını öptü. 'Mert'im' diyerek gözyaşı döken Ersin Doğan'ı, aile üyeleri sakinleştirdi. Doğan ailesinin cenazeleri, kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi.