Bolu'daki Otel Yangınında 78 Kişinin Ölümü Davasında Üçüncü Duruşma Başladı

1) 78 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ OTEL YANGININA İLİŞKİN DAVANIN 3'ÜNCÜ DURUŞMASI BAŞLADI (5)

'MAHKEME BAŞKANIMIZA VE HEYETİNE GÜVENİYORUZ'

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınının 3'üncü duruşması sürerken, yangında eşi Ceren Yaman Doğan (45) ve kızı Lalin Doğan'ı (17) kaybeden Rıfat Doğan, mahkeme salonu dışında gazetecilere açıklama yaptı.

Duruşma salonunda sanıkların rahatlıklarına dikkat çeken Doğan, "Abdurrahman Gençbay, salonda çok güzel bir konuşma yaptı. Ondan sonra ama ne yazık ki eşi Serpil Gençbay'ın da dediği gibi, içeride sanıkları ilk defa ön taraftan görmüş ve hala aynı aymazlık, aynı vicdansızlık, aynı rahatlıktalar. Bu herhalde insanın içindeki vicdanla alakalı. O yüzden akıl almıyor bu aymazlıklarını, bu vicdansızlıklarını. İnşallah hak ettikleri cezayı alacaklarına inanıyoruz. Mahkemeye, adalete inanıyoruz. Mahkeme başkanımıza ve heyetine güveniyoruz" dedi.

'VİCDANI RAHATLATACAK BİR SONUÇ OLACAKTIR'

Tüm delillerin sanıklar aleyhine olduğunu belirten Doğan, "Olası kastla açılan iddianamede tüm yönetim kurullarına, bilinçsiz, haksız düşünenlerin çok kaynağını alınmayacağına, olası kast olarak verileceğine inanıyoruz. Çünkü bu kamuoyu vicdanını rahatlatacak bir sonuç olacaktır. Onun haricinde kamuoyu vicdanı rahatlamayacaktır. Adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'DEVLET KİMSEYİ BOŞA SANIK YAPMAMIŞ'

Doğan şöyle devam etti:

"Mevcutta, olası kastla yargılanan yönetim kurulu üyeleri ve sıralı müdürler ile tüm sorumluluğu olan oradaki tüm sanıkların olası kast üzerinden yargılanması gerektiğine inanıyoruz. İlk bu duruşmaya geldiğimizde, ilk celsede tabii delillere ve sanıklara bu kadar hakim değildik. Ama gördükçe orada 'ne işi var' dediğimiz insanın bile olası kasttan yargılanması gerektiğini anladık. Devlet kimseyi boşa sanık yapmamış. Bunu gördük ve hepsinin olası kasttan yargılanacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Yangında hayatını kaybeden Nergiz Yıldız'ın kardeşi Figen Ergin ise faciaya sebep olanların olası kast ile yargılanmaları gerektiğini söyledi. Ergin, "Canlarımızı yitirdik üzgünüz. 78 canımızı katlettiler biz olası kast ile yargılanmalarını istiyoruz. Canımız yanıyor, içimiz acıyorö dedi.