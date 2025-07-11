Bolu'daki Grand Kartal Otel Yangını Davasında Çapraz Sorgular Devam Ediyor

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada, otel sahibi Halit Ergül'ün çapraz sorgusu sona erdi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmada sanık Halit Ergül, sanık avukatlarının sorularını cevapladı.

FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi'nin sürdürülebilirlik açısından diğer otellerini denetleyip denetlemediği sorulan Ergül, konu hakkında bilgisinin bulunmadığını, bunun, muhasebe müdürü tutuklu sanık Kadir Özdemir'in bileceği konu olduğunu söyledi.

Söz verilen Özdemir'in denetime kendisinin bakmadığını söylemesi üzerine kürsüye çağırılan Gazelle Otel Genel Müdürü tutuklu sanık Ahmet Demir, Gazelle Otel'in adı geçen şirket tarafından denetlenmediğini kaydetti.

Çapraz sorgusuna devam edilen Ergül, "Yağmurlama sistemini kim söyleseydi yapacaktınız?" sorusuna, "Kamu kurumlarından kim söylerse söylesin yapacaktım." cevabını verdi.

Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin'in "Damadınız itfaiye raporunun ardından sizi arayıp tespit edilen eksiklikleri söylüyor. Siz de 'Biz bunları yaparsak otel sezona yetişmez.' diyorsunuz. Bu doğru mu?" sorusunu Ergül, "Hayır." diye cevapladı.

Ergül, soru üzerine belediyeyle görüşüp itfaiye raporunun geri çekilmesi için Gazelle Otel Genel Müdürü Demir'e talimat vermediğini savundu.

"Aşçıbaşının 2023 ve 2024'te verdiği listedeki eksiklikleri neden almadınız, grill plate'i (ızgara plakası cihazı) niye değiştirmediniz?" sorusuna karşılık Ergül, "Aşçıbaşı Reşat Bölük'ün listesindekilerin yüzde 70'ini karşıladık. Listede grill plate cihazı yoktu." dedi.

Söz alan avukat Gültekin, "Gözümüzün önünde bir cinayet senaryosu işleniyor. Son 3 yıldır Etstur'un Gazelle Otel ya da Grand Kartal Otel'e ne kadar yolcu gönderdiğini ve bunlardan ne kadar komisyon alındığını sorar mısınız? Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın elemanları geliyorlar, şoför olarak genel müdür (Ahmet Demir) tahsis ediliyor. Şaka gibi. Yangınla ilgili bir kontrol söz konusu değil. Biz bu 78 canın üzerine oturacak mıyız, siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Ey katil şebekesinin başı, böyle mi düşünüyorsun?" beyanında bulundu.

Bu sırada çıkan tartışma üzerine mahkeme başkanı, duruşmaya ara verdi. Bu esnada bazı müştekiler, "Katil Halit" diye bağırarak tepki gösterdi.

Aranın ardından duruşmada, itfaiye eri tutuksuz sanık İrfan Acar'ın savunmasına geçildi. Savunmasının ardından mahkeme başkanın sorularını yanıtlarken baygınlık geçiren Acar'a, duruşma salonuna çağrılan sağlık personelince müdahale edildi. Kendine gelen Acar'ın çapraz sorgusuna başlandı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal ve AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez de duruşmayı bir süre izledikten sonra salondan ayrıldı.