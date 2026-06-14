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Anadolu Otoyolu'nda tırdan ayrılan dorseye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesiminde tırdan ayrılan dorsenin çarptığı otomobilde 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde seyir halindeki tırdan ayrılan dorseye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ankara istikametinde seyreden A.K. idaresindeki 41 NJ 550 plakalı tırın dorsesi, Üçüncü Viyadük üzerinde henüz belirlenemeyen nedenle çekiciden ayrıldı. Kontrolden çıkan dorse, bir süre geri doğru savrularak otoyolun orta şeridinde durdu.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen M.Z. yönetimindeki 34 BEF 793 plakalı otomobil dorseye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Araçların kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
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