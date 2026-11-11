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Bolu Dağı Tüneli'nde hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü, araçta hasar oluştu

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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde Ankara istikametinde seyir halindeki hafif ticari araçta bilinmeyen nedenle çıkan yangın söndürüldü. Sürücünün sağ şeride çekip 112'ye bildirdiği olayda araçta hasar oluştu.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü.

Otoyolun Ankara istikametinde Y.S.N. idaresindeki 34 BL 3666 plakalı hafif ticari araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü aracı sağ şeride çekerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerce söndürülen yangında araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA
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