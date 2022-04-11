Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

AA - Murat Ataseven - Güncel
 - Güncelleme:

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Yolun Bolu kesiminde yer alan Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı, Seymenler ile Düzce bölümündeki Bakacak, Karanlıkdere ve Bıçkıyanı mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.

Ulaşımı olumsuz etkileyen sis nedeniyle sürücüler araçlarının dörtlülerini açarak ilerledi.

Karayolları ekipleri sürücüleri güzergahta etkili olan sise karşı ışıklı tabelalar ve sis lambaları ile uyardı.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri sürücülerden herhangi bir kazaya neden olmamak için yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

Öte yandan sis, Bolu kent merkezinde de yer yer etkili oldu.

Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

AA / Murat Ataseven - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title