Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
Güncelleme:
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Gece saatlerinde aralıklarla kar yağışı da etkili oldu. Karayolları ekipleri, soğuk hava nedeniyle yolları tuzlama çalışması yaptı.

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde gece kar yağışı aralıklarla etkili olurken, sabah saatlerinde durdu. Bolu Dağı'nın Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, yaklaşık 30 metreye düştü. Karayolları ekipleri, bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle yol güzergahları üzerinde tuzlama çalışması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
