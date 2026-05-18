Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

Ankara ile İstanbul arasında en önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Bolu Dağı'nın Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 25 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin azaldığı güzergahta sürücüler, araçlarıyla yavaş ilerledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı