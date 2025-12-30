Haberler

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Sonrası Ulaşım Normale Döndü

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Sonrası Ulaşım Normale Döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Dağı'ndaki yoğun kar yağışının ardından ulaşım normale döndü. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları ile yolları açtı.

BOLU Dağı'nda iki gündür etkili olan yoğun kar yağışının kesilmesinin ardından ulaşım normale döndü.

Bolu Dağı geçişinin D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişinde iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı, olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde kar yağışının kesilmesinin ardından Karayolları ekipleri de yol güzergahları üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yollardaki karların tamamen temizlenmesinin ardından iki güzergahta ulaşım normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Ünlü oyuncu 'Ölmek istiyorum' deyip devlete dava açtı

Ünlü oyuncu "Ölmek istiyorum" deyip devlete dava açtı
Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! İşini bitiren sınır kapısına yığıldı
Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu: Eşini öldürdü, tanık olan çocuklarını kaçırdı

Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu