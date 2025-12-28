Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde öğle saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Karayolları ekipleri, yol güzergahı üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu Dağı'nda dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde durdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün öğleden sonra yoğun kar yağışı uyarısının ardından Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı başladı. Kar nedeniyle ulaşımda sorun yaşanmazken, Karayolları ekipleri yol güzergahları üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.