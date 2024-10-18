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Bolu Dağı'nda Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Bolu Dağı'nda Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
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Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, ambulansta tedavi edildi. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda trafik tek şeritten sağlandı.

Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde E.Ö. idaresindeki 34 GK 82 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Taşaltı mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, ambulansta ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaynak: AA / Murat Ataseven - Güncel

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