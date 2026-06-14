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TIR'dan ayrılan dorseye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

TIR'dan ayrılan dorseye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Anadolu Otoyolu Bolu Dağı kesiminde seyir halindeki TIR'dan ayrılan dorseye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlandı.

ANADOLU Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde seyir halindeki TIR'dan ayrılan dorseye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi, Üçüncü Viyadük mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halindeki A.K. yönetimindeki 41 NJ 550 plakalı TIR'ın dorsesi, henüz belirlenemeyen nedenle çekiciden ayrıldı. Kontrolden çıkan dorse, bir süre savrulduktan sonra otoyolun orta şeridinde durdu. Aynı yönde ilerleyen M.Z. idaresindeki 34 BEF 793 plakalı otomobil, yolda duran dorseye çarptı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.Z. ile otomobilde bulunan bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara yönünde ulaşım tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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