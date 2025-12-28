Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde meydana gelen TIR arızası, Ankara yönünde trafik yoğunluğuna yol açtı. Ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
TIR ARIZASI TRAFİKTE AKSAMAYA NEDEN OLDU
Kar yağışının devam ettiği Bolu Dağı'nda, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi mevkisinde Ankara yönünde ilerleyen 34 FMH 259 plakalı TIR arıza yaptı. Yolda kalan TIR nedeniyle Ankara yönünde trafikte yoğunluk oluştu. TIR'ın yoldan kaldırılması için çalışma başlatılırken, güzergahta ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Musa KESKİN/KAYNAŞLI (Düzce),
