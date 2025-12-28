Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı

TIR ARIZASI TRAFİKTE AKSAMAYA NEDEN OLDU

Kar yağışının devam ettiği Bolu Dağı'nda, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi mevkisinde Ankara yönünde ilerleyen 34 FMH 259 plakalı TIR arıza yaptı. Yolda kalan TIR nedeniyle Ankara yönünde trafikte yoğunluk oluştu. TIR'ın yoldan kaldırılması için çalışma başlatılırken, güzergahta ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Musa KESKİN/KAYNAŞLI (Düzce),