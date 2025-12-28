Haberler

Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı

Güncelleme:
Bolu Dağı'nda kar yağışı nedeniyle arıza yapan bir TIR, Ankara istikametinde trafik yoğunluğuna yol açtı. Caddede ulaşım tek şeritten sağlanırken, TIR'ın kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.

TIR ARIZASI TRAFİĞE NEDEN OLDU

Kar yağışının devam ettiği Bolu Dağı'nda, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi mevkisinde Ankara istikametine giden 34 FMH 259 plakalı TIR arıza yaptı. Yolda kalan TIR nedeniyle Ankara istikametinde trafik oluştu. TIR'ın yoldan kaldırılması için çalışma başlatılırken, güzergahta ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

