Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı

TIR ARIZASI TRAFİĞE NEDEN OLDU

Kar yağışının devam ettiği Bolu Dağı'nda, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi mevkisinde Ankara istikametine giden 34 FMH 259 plakalı TIR arıza yaptı. Yolda kalan TIR nedeniyle Ankara istikametinde trafik oluştu. TIR'ın yoldan kaldırılması için çalışma başlatılırken, güzergahta ulaşım tek şeritten sağlanıyor.