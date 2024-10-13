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Bolu Dağı'nda Sisin Ulaşım Üzerindeki Olumsuz Etkisi

Bolu Dağı'nda Sisin Ulaşım Üzerindeki Olumsuz Etkisi
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinde etkili olan sis, ulaşımı olumsuz etkileyerek görüş mesafesini düşürdü. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde, sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Sis nedeniyle Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı ve Kaynaşlı kesimlerinde görüş mesafesi düştü.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Murat Ataseven - Güncel

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