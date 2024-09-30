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Bolu Dağı'nda Sis ve Yağmur: Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü

Bolu Dağı'nda Sis ve Yağmur: Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü
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Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ve sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde yağmur ve sis etkili oldu görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sis etkili oldu. Bolu Dağı'nın Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, yaklaşık 20 metreye kadar düştü. Sis ve yağmur nedeniyle sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Haber-Kamera: Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karanlıkdere Bolu

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