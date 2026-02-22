Haberler

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
Güncelleme:
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ve sağanak, sürücülerin görüş mesafesini düşürdü. Polis ve Karayolları ekipleri, dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak ulaşımı etkiledi.

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis görüş mesafesini düşürdü.

Güzergahı kullanan sürücüler, Karanlıkdere, Bakacak ve Taşaltı mevkilerinde dikkatli ilerledi.

Düzce kent merkezi ile D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Kabalak, Kurtsuyu mevkileri, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı ve Düzce gişeleri ile Beyköy ve Sinirci kesimlerinde ise yer yer sağanak etkisini gösteriyor.

Kara yolunun Bolu kesiminde ise karla karışık yağmur yağıyor. Güzergahta yer yer görülen sis de ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
