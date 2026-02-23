Haberler

Bolu Dağı'nda Sis ve Kar Etkili Oldu

Güncelleme:
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Gece saatlerinde hafif kar yağışının ardından yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Sürücüler, sis nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sis etkili olurken, görüş mesafesi yaklaşık 40 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde gece saatlerinde hafif şekilde kar etkili oldu. Kar yağışının ardından yeşil alanlar karla kaplandı. Bölgede sabah saatlerinde de sis etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 40 metreye kadar düştü. Sisin etkili olduğu güzergahta sürücüler, araçları ile yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
