Bolu Dağı'nda Sis ve Hafif Yağmur Etkili Oldu

1)BOLU DAĞI'NDA SİS ETKİLİ OLDU

BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte hafif yağmur ve sis etkili oldu.

Bolu'da son günlerde etkili olan hava sıcaklıkları yaklaşık 10 derece birden düştü. Sıcaklıkların ani düşüşüyle birlikte Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde hafif yağmur yağışı ve sis etkili oldu. Bolu Dağı'nda si sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Sürücüler rampaların ve virajların bulunduğu Bolu Dağı geçişinde yavaş ilerlemek zorunda kaldı.