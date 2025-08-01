Bolu Dağı'nda Sis ve Hafif Yağmur Etkili Oldu

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Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte hafif yağmur ve sis etkili oldu. Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

1)BOLU DAĞI'NDA SİS ETKİLİ OLDU

BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte hafif yağmur ve sis etkili oldu.

Bolu'da son günlerde etkili olan hava sıcaklıkları yaklaşık 10 derece birden düştü. Sıcaklıkların ani düşüşüyle birlikte Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde hafif yağmur yağışı ve sis etkili oldu. Bolu Dağı'nda si sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Sürücüler rampaların ve virajların bulunduğu Bolu Dağı geçişinde yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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