Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü. Sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Bölgedeki hava sıcaklığı sıfırın altında olduğundan, buzlanmanın önlenmesi için tuzlama çalışmaları yapıldı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde sis etkili oldu.

Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düştüğü güzergahta sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri sise karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu bölgede yolda buzlanma olmaması için kara yolları ekiplerince tuzlama çalışması yürütüldü.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
