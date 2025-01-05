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Bolu Dağı'nda Sis Ulaşımı Zorlaştırdı

Bolu Dağı'nda Sis Ulaşımı Zorlaştırdı
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Ankara ve İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis, sürücüleri zor durumda bıraktı. Polis ve karayolları ekipleri, dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Ankara ve İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oldu.

Güzergahı kullanan sürücüler, kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde etkisini gösteren sis nedeniyle trafikte dikkatli seyretti.

Polis ve karayolları ekipleri, sürücüleri sis ve sağanağa karşı tedbirli olmaları, takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.

Kaynak: AA / Murat Ataseven - Güncel
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