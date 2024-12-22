Bolu Dağı'nda Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
İstanbul ile Ankara arasında ulaşım sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis, görüş mesafesini azaltarak sürücüleri dikkatli olmaya yönlendiriyor. Karayolları ve polis ekipleri, aşırı hız yapılmaması ve takip mesafesine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunuyor.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkisini gösteriyor.
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Taşaltı, Elmalık ve Bakacak mevkilerinde görüş mesafesinin düştüğü güzergahtan geçen sürücüler, trafikte dikkatli seyrediyor.
Karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyarıyor.
Kaynak: AA / Murat Ataseven - Güncel