Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimindeki sis, görüş mesafesini yer yer 35 metreye kadar düşürdü. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli, viyadükler kesimi ile D-100 kara yolunun Abant kavşağı, Seymenler ile Düzce geçişinde yer alan Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde sis etkili oldu.

Kara yolu ve otoyolda sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.

Güzergahları kullanan sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
