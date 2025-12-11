D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkili oldu

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkisini gösterdi.

Kara yolunun Bolu kesiminde, Yumrukaya, Abant kavşağı, Bacak, Karanlıkdere ve Seymenler ile Düzce geçişinde Kaynaşlı, Bıçkıyanı ve Heyelan mevkilerinde sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü.

Bölgeden geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Güzergahta görev yapan karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri sis ve sağanağa karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.