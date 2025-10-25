Haberler

Bolu Dağı'nda Sağanak ve Sis Ulaşımı Zorlaştırıyor

Bolu Dağı'nda Sağanak ve Sis Ulaşımı Zorlaştırıyor
Güncelleme:
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sağanak ve sis, görüş mesafesini azalttı. Sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis, görüş mesafesini azalttı.

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan, Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis etkili oldu.

Güzergahın Düzce geçişinde yer alan Kaynaşlı, Karanlıkdere, Bakacak ve Bıçkıyanı ile Bolu sınırlarında kalan Karayolları Kavşağı ve Seymenler mevkilerinde sis, görüş mesafesini düşürdü.

Bölgeden geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Polis ve kara yolları ekipleri, sürücüleri hız sınırına uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.

Kaynak: AA / Murat Ataseven - Güncel
