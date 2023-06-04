Bolu Dağı'nda sağanak ve sis

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sis ve sağanak etkili oldu; görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sis ve sağanak etkili oldu; görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sis etkili oldu. D-100 kara yolunun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü. Sağanağın da etkili olduğu bölgede araçlar, kontrollü ve yavaş şekilde ilerledi.