Bolu Dağı'nda Otomobil Kanalı Devrildi: Ulaşım Kısa Süreliğine Aksadı
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde bir otomobilin boş su kanalına devrilmesi sonucu ulaşım kısa süreliğine aksadı. Sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi, ardından ulaşım normale döndü.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde otomobilin boş su kanalına devrilmesi sonucu ulaşım kısa süreliğine aksadı.
Kara yolunun Ankara istikametinde seyreden B.K. idaresindeki 34 GR 6347 plakalı otomobil, Bolu Dağı Çaykara mevkisinde virajı alamayarak yolun sağ tarafında kalan boş su kanalına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Ekipler, söz konusu mevkide sağ şeridin yaklaşık 200 metrelik kısmını dubalarla çevirdi.
Aracın kaldırılmasının ardından bölgede ulaşım normale döndü.
Otomobil sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.