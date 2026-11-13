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Bolu Dağı'nda kuru üzüm yüklü tırın motoru yandı, trafik kontrollü sağlandı

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Bolu Dağı'nda kuru üzüm yüklü tırın motoru yandı, trafik kontrollü sağlandı
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde İstanbul istikametinde seyreden kuru üzüm yüklü tırın motor kısmında çıkan yangında araçta hasar oluştu. Alevleri fark eden sürücünün ihbarıyla söndürülen yangın sonrası otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kuru üzüm yüklü tırda çıkan yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden I.K. idaresindeki AE 6504 KO Ukrayna plakalı kuru üzüm yüklü tırın motor kısmı, Bolu Dağı 1. viyadük mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Alevleri fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Yol güvenliğinin sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tırın motor bölümü ve dorsesi yandı.

İtfaiye ekipleri, tırda soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA
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