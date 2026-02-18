Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oldu

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişinde kar yağışı etkili oldu.

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düşmesinin ardından hafif kar yağışı etkili oldu. Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu geçişinde etkili olan kar yağışının ardından Karayolları ekipleri, yol güzergahları üzerinde tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı