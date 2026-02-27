Haberler

Bolu Dağı'nda kar etkisini sürdürüyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı ve sis, sürücüleri olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Otoyolun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler, D-100 kara yolunun ise Elmalık, Abant Kavşağı, Dağkent, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, sisin de görüldüğü bölgede karla mücadele çalışmalarına devam ederken trafik ekipleri, sürücüleri olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Yağışın gece boyu sürmesi, zaman zaman tipi şeklinde etkili olması bekleniyor.

