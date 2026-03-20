Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor
İstanbul-Ankara arasında önemli geçiş noktası olan Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Yol kenarları beyaz örtüyle kaplandı, ancak ulaşımda aksama yaşanmadı.
İstanbul ile Ankara arasında önemli geçiş noktalarından Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösteriyor.
Otoyol ve kara yolunda gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle güzergahta yol kenarları kısmen beyaz örtüyle kaplandı.
Ulaşımda aksama yaşanmazken, karayolları, jandarma ve trafik ekipleri, bölgede çalışma yürütüyor.
Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz