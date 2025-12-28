Haberler

Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişine tekrar izin verildi

Güncelleme:
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı ve buzlanmanın ardından Karayolları ekipleri, yaptığı kar küreme ve tuzlama çalışmaları sonucunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verdi. Trafik akışının normal seyrine döndüğü bildirildi.

Kar yağışının etkili olduğu D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından ağır tonajlı araçların geçişine tekrar izin verildi.

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan Bolu Dağı geçişinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Çift yönlü olarak ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan Bolu Dağı'nda ekiplerin çalışmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü.

Trafik ekipleri, Kaynaşlı mevkisinde ve Bolu tarafında oluşturulan kontrol noktalarında ulaşımın aksamaması için denetimlerini sürdürüyor.

