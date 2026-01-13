Haberler

Bolu Dağı'nda kar yağışı

Bolu Dağı'nda kar yağışı
Güncelleme:
Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, karayolu ekiplerini kar küreme ve tuzlama çalışmalarına yönlendirdi. Düzce yönünden gelen ağır tonajlı araçların geçişi, çalışmalar nedeniyle bir süre durduruldu.

BOLU Dağı geçişinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri kar küreme çalışmaları nedeniyle Düzce tarafından Bolu yönüne ağır tonajlı araçların geçişini bir süre durdurdu.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Bolu Dağı'nda kar kalınlığı yaklaşık 10 santime ulaştı. Kar yağışının başlamasıyla birlikte Karayolları ekipleri yol güzergahları üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Karayolları ekipleri rampaların ve virajların bulunduğu Bolu Dağı geçişini Düzce tarafından kar küreme çalışmalarının yapılabilmesi için ağır tonajlı araçların geçişine kapattı. Yolların temizlenmesinin ardından yol tekrar, ağır tonajlı araçların ulaşımına açıldı.

Bolu Dağı'nda aralıklarla etkili olan kar yağışının durmasının ardından sürücüler yollarına sorunsuz şekilde devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
