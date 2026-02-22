Haberler

D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Ankara-İstanbul D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor, sürücüler hız ve ekipman konusunda uyarılıyor.

Ankara ile İstanbul arasındaki ulaşımı sağlayan önemli güzergahlardan D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor.

Sabah saatlerinde bölgede etkili olan sağanak Bolu Dağı kesiminde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini gösteriyor.

Karayolları ekipleri, güzergahta karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kış lastiği bulunmayan araçlarla yola çıkılmaması, hatalı sollama yapılmaması, yakın takip ve aşırı hızdan kaçınılması gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
