Haberler

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri tuzlama çalışmaları yaparken, sürücüler kar ve sis nedeniyle dikkatli olmaya davet edildi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.

Kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde gece etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Bölgede görev yapan karayolları ekipleri yolda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Geçişin Düzce kesiminde yer alan Taşaltı mevkisinde ise etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri güzergahta etkili olan kar yağışına karşı dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ligin ilk yarısında derbi kazanan tek takım Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe'den lige damga vuran istatistik
Dünyaca ünlü yönetmen ve eşi, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Dünyaca ünlü yönetmen evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Yatırımcısını mest eden altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Ligin ilk yarısında derbi kazanan tek takım Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe'den lige damga vuran istatistik
2025'e böyle veda etti! Hadise'nin kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay

2025'e böyle veda etti! Kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay
Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var

Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var
Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor

Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor
Bakanlığa 3 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

Bakan müjdeyi Meclis koridorunda vermişti! Detaylar belli oldu
Gülşah Durbay'ın ailesini ziyaret eden Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: Dayanacak bir yanım kalmadı
Trabzonspor, Beşiktaş'ı gece yarısı bombaladı: Haddinizi bildirmeyelim

Trabzonspor, Beşiktaş'ı gece yarısı fena bombaladı
Netanyahu önce 'Yahudi kahraman' dedi, saatler sonra hatasını düzeltti

Suriyeli Ahmed için tarihi gaf! Hatasını saatler sonra düzeltti
Kırmız kart doğru mu? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyona son noktayı koydu
title