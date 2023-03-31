Bolu Dağı'nda kar manzarası havadan görüntülendi
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Kar yağışının ardından kısmen beyaz örtüyle kaplanan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde güzel manzara oluştu.
Kar yağışının ardından kısmen beyaz örtüyle kaplanan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde güzel manzara oluştu.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile şehrin yüksek kesimlerinde 2 gün boyunca kar etkili oldu.
Yağışın ardından Bolu Dağı'nda güzel manzara ortaya çıktı.
Dağları kısmen kaplayan beyaz örtü, dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Güncel