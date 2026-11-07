Bolu Dağı'nda kar etkisini artırdı, D-100'de görüş mesafesi azaldı

Bolu Dağı'nda kar etkisini artırdı, D-100'de görüş mesafesi azaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkisini artırdı, görüş mesafesi azaldı. Karayolları ekipleri sıfır dereceye düşen hava sıcaklığında kar küreme ve tuzlama yaparken polis sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyardı.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini artırdı.
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan yolun Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor.
Kara yolunun Bolu Dağı Polisevi, Karayolları Kavşağı, Karanlıkdere, Seymenler ve Bakacak mevkilerinde etkisini artıran kar nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Karayolları ekipleri, hava sıcaklığının sıfır dereceye düştüğü bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Polis ekipleri, güzergahtan geçen sürücüleri dikkatli olmaları, trafik işaret ve levhalarına uymaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA