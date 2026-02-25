Haberler

Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis

Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışı ve sis görüldü. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde hafif kar yağışı ve sis etkili oldu.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah erken saatlerden itibaren etkili olan yağmur, sıcaklığın sıfır dereceye kadar düşmesinin ardından hafif kar yağışına dönüştü. Bolu Dağı geçişinde hafif şekilde başlayan kar yağışı zeminde etkili olmazken, ulaşımda aksama yaşanmadı. Bolu Dağı'nın Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesi yaklaşık 40 metreye kadar düştü. Karayolları ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı

Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen'den taraftarı uyutmayan Juventus sözleri: Neden Olmasın?

Basın toplantısında söyledikleri Galatasaray taraftarını çıldırttı
Ronaldo ve sevgilisinden milyonlarca beğeni alan paylaşım

Milyonların tanıdığı isimden olay paylaşım!
Inter, Bodo/Glimt için video hazırladığına resmen bin pişman oldu

Bu paylaşımı yaptıklarına bin pişman oldular
Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
Osimhen'den taraftarı uyutmayan Juventus sözleri: Neden Olmasın?

Basın toplantısında söyledikleri Galatasaray taraftarını çıldırttı
Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak

Para var huzur var dedirten olay!
Şehit Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze programı netleşti

Şehit Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze programı netleşti