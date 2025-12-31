Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde aralıklarla hafif kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Bolu Dağı'nda sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışı, aralıklarla etkili oldu. D-100 kara yolu geçişinin Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis etkili olurken, görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Ulaşımda aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri yol güzergahlarında çalışmalarını sürdürüyor. D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu geçişinde Ankara ve İstanbul yönünde sürücüler, sorunsuz şekilde yollarına devam ediyor.