Bolu Dağı'nda D-100'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı

Bolu Dağı'nda D-100'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde Karanlıkdere mevkisinde otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada yaralanan araçtaki 1 kişi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bolu'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde K.A. yönetimindeki otomobil, Karanlıkdere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araçtaki 1 kişi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA