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Bolu Dağı'nda D-100'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı

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Bolu Dağı'nda D-100'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
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Bolu'da D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde Karanlıkdere mevkisinde otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada yaralanan araçtaki 1 kişi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bolu'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde K.A. yönetimindeki otomobil, Karanlıkdere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araçtaki 1 kişi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA
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