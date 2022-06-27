Bolu Dağı'nda beton blokları kırarak karşı yöne geçen tankerin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Bolu Dağı'nda beton blokları kırarak karşı yöne geçen tankerin sürücüsü yaralandı

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Bolu Dağı'nda beton blokları kırarak karşı yöne geçen tankerin sürücüsü yaralandı

Bolu Dağı'nda yoldan çıkarak beton blokları kırıp karşı yöne geçen yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.

Bolu Dağı'nda yoldan çıkarak beton blokları kırıp karşı yöne geçen yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolunda İstanbul yönüne giden Ramazan İlter idaresindeki 34 UY 1468 plakalı boş yakıt tankeri, Karanlıkdere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasında bulunan beton blokları kırarak karşı yöne geçti.

Çarpmanın etkisiyle İlter yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle kapanan Ankara istikametinde ulaşım, yol kenarında bulunan bir iş yerinin park alanından sağlanıyor. Kaza yapan tankerin kaldırılması ve kırılan beton blokların değiştirilmesi için çalışma başlatıldı.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

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