Bolu Dağı'nda beton blokları kırarak karşı yöne geçen tankerin sürücüsü yaralandı Bolu Dağı'nda yoldan çıkarak beton blokları kırıp karşı yöne geçen yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı. Bolu Dağı'nda yoldan çıkarak beton blokları kırıp karşı yöne geçen yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı. D-100 kara yolunda İstanbul yönüne giden Ramazan İlter idaresindeki 34 UY 1468 plakalı boş yakıt tankeri, Karanlıkdere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasında bulunan beton blokları kırarak karşı yöne geçti. Çarpmanın etkisiyle İlter yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle kapanan Ankara istikametinde ulaşım, yol kenarında bulunan bir iş yerinin park alanından sağlanıyor. Kaza yapan tankerin kaldırılması ve kırılan beton blokların değiştirilmesi için çalışma başlatıldı. AA / Cem Ali Kuş - Güncel Toros Dağları İstanbul Bolu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bolu Dağı'nda beton blokları kırarak karşı yöne geçen tankerin sürücüsü yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.