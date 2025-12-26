Haberler

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkili oldu

Anadolu Otoyolu'nda, Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinde meydana gelen sağanak ve sis, görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. Sürücüler dikkatli ilerlemeleri gerektiği konusunda uyarıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis, görüş mesafesini düşürdü.

Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde sabah sağanak ve sis etkisini gösterdi.

Görüş mesafesinin azaldığı Elmalık, Bolu Dağı Tüneli, Bolu Dağı Tüneli viyadükleri ile Kaynaşlı mevkilerinde sürücüler dikkatli ilerledi.

D-100 kara yolunun Bolu ve Düzce kesimlerinde de sağanak ve sis görüldü.

Güzergahın Yumrukaya, Abant Kavşağı ile Bolu Dağı geçişi Seymenler ve Bakacak mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
