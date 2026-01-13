Haberler

Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Güncelleme:
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili kar yağışı nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları, hız yapmamaları ve kış lastiği kullanmaları konusunda uyarılar yapıldı. Karayolları ekipleri, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önlemler aldı.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkisini gösteriyor.

Kar yağışı, otoyolun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler mevkisinde, D-100 kara yolunda ise Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak ve Karanlıkdere kesimlerinde görülüyor.

Karayolları ekipleri, bölgede kar yağışına bağlı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı.

Bölgede görev yapan polis ve jandarma ekipleri ise sürücüleri dikkatli seyretmeleri, hız yapmamaları ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Murat Ataseven - Güncel
