Bolu'da Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı

Bolu'da Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde ambulans, 2 otomobil ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde ambulans ile 2 otomobil ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Yeniçağa Mengen kavşağında, ambulans, 66 AAN 113 plakalı tır ile 06 BV 0286 ve 14 ADG 409 plakalı otomobillerin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 9 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın'dan yeni sezonun ilk kehaneti geldi: Seneye o takım, ligin favorisi olur

Sergen'den yeni sezonun ilk kehaneti: Seneye o takım...
Taziye dönüşü midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 27 yaralı

Taziye dönüşü facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
BioNTech ve BMS, kanser ilacı İçin 11 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

Kanser aşısı için dev anlaşma
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları şok etkisi yarattı: Dünya Arda'ya henüz hazır değil
Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Pınar Altuğ'dan açıklama

Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Altuğ'dan açıklama
Paraşütle atlayan 19 yaşındaki sosyal medya fenomeni feci şekilde can verdi

Paraşütle atlayan 19 yaşındaki sosyal medya fenomeninin feci ölümü
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi

Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi
Los Angeles FC'den Cengiz Ünder kararı

Opsiyonu kullanılmadı! Fenerbahçe'ye dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.